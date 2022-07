Si scontrano due auto ed una moto, quattro feriti

Incidente su via Ariana nella frazione delle Macere, in provincia di Roma. Una vettura che procedeva in direzione di Artena ha tamponato un'auto che la precedeva, una Fiat 600, e quest'ultima sarebbe andata ad invadere la corsia opposta andando a scontrarsi violentemente con una moto che marciava in direzione opposta.

Come riporta FrosinoneTooday, il bilancio del sinistro è stato di quattro feriti di cui tre in codice giallo portati in ospedale a Colleferro, ovvero gli occupanti delle due auto mentre il motociclista, un uomo di 76 anni della zona, è rimasto ferito più seriamente e trasportato in ospedale a Velletri dove è stato ricoverato in codice rosso.