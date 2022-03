Due incidenti sull'Ardeatina in un'ora, tre feriti gravi

Due incidenti gravi in un'ora. In uno, alle 9 del mattino, due auto sono andate in fiamme dopo uno scontro che ha coinvolto tre vetture in via Viggiano. Un sinistro che ha visto anche due feriti gravi, trasportati in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma. In un altro, invece, alle 8 si sono scontrati un furgone con un camion, con un ragazzo portato in eliambulanza al San Camillo.

È quanto accaduto oggi, 31 marzo, sulla via Ardeatina. Il primo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto in via Falcognana tra Roma e Pomezia. Qui a scontrarsi per cause da appurare sono stati un furgone da lavoro guidato da un ragazzo e un camion. Il ragazzo alla guida del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo è stato necessario l?intervento dei vigili del fuoco di Marino

Quindi il ferito è stato portato in elisoccorso al San Camillo. La strada verrà è stata inaccessibile al traffico da via Ardeatina fino all'intersezione tra Santa Palomba e Falcognana in direzione raccordo anulare. Poco dopo, sempre sull'Ardeatina, ma all'altezza di Vigna Murata, l'incidente che ha visto coinvolte tre auto, di cui due andate in fiamme. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Sul posto di entrambi gli incidenti anche gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale che indagheranno per ricostruire l'esatta dinamica dei due sinistri.