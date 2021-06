Via Ardeatina, si scontra con un cavallo in piena notte: lui grave in ospedale, l'animale è morto

Il cavallo si trovava libero in strada. L'uomo è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Si è ritrovato davanti un cavallo, in piena notte. Un ostacolo tanto improvviso quanto inaspettato sulla sua stessa corsia di marcia. Il buio ha reso inevitabile l'impatto. E' quanto accaduto sulla via Ardeatina in direzione Anzio, dove una Toyota Yaris ha impattato con un cavallo. Gravi le condizioni del 51enne a bordo: trasportato all'ospedale San Camillo si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Ad avere la peggio l'animale, rimasto ucciso nello scontro. L'incidente è avvenuto in località Lido dei Pini.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea e vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti sui proprietari dell'animale mediante microchip da parte del personale veterinario intervenuto sul posto. L'auto e il cavallo sono stati posti sotto sequestro.