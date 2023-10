Incidente via Ardeatina: travolto da un'auto, grave un uomo

Travolto da un'auto è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Incidente stradale all'alba di lunedì sulla via Ardeatina, nella zona del Divino Amore. L'investimento all'altezza di via Castel di Leva.

Sono stati gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale a intervenire poco prima delle 6:00 per i rilievi di un sinistro stradale. In condizioni gravi un uomo, un senza dimora, è stato trasportato d'urgenza al Sant'Eugenio dall'ambulanza del 118. La prognosi è riservata.

Fermatosi a chiamare i soccorsi l'automobilista che si trovava alla guida della Dacia Sandero che ha travolto il pedone. Restano da accertare le cause. Al fine di consentire i rilievi scientifici e l'intervento dei soccorsi il tratto di via Ardeatina dove è avvenuto l'incidente stradale è stato chiuso temporaneamente al traffico con rallentamenti tra lo svincolo del Grande raccordo anulare e Spegamore.