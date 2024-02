Incidente in piazza Re di Roma, scooter si scontra con suv: grave 20enne

Incidente nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio a Roma, all'altezza dell'incrocio tra piazza Re di Roma e via Appia Nuova. Un ragazzo in sella a uno scooter Honda Cbr si è scontrato con un suv condotto da un marocchino di 56 anni. Immediati i soccorsi. Sul posto la polizia locale e il personale del 118.

Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso, ed è stato operato all'ospedale San Giovanni. Resta in gravi condizioni, fortunatamente non in pericolo di vita. Gli agenti della locale, nel ricostruire la dinamica del sinistro, hanno disposto gli esami di alcol e droga su entrambi.