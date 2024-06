Incidente a Roma: ventenne muore investito da un'auto su via appia Nuova

Tragico incidente nella notte a Roma. Un ventenne di nazionalità spagnola è morto investito su via Appia Nuova, all'altezza di via Pizzo di Calabria, nella zona di Capannelle. L'incidente poco dopo le 4. A travolgerlo una Fiat 500 condotta da un giovane di 22 anni che si è fermato prestando i primi soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato invano a rianimare il giovane straniero: per lui infatti non c'è stato niente da fare. Il conducente dell'auto è stato invece condotto all'ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Il tratto di via Appia Nuova interessato è stato chiuso per consentire i rilievi del sinistro e le operazioni di pulizia della strada. Sono al momento ancora in corso le indagini da parte degli agenti del V gruppo Prenestino per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.