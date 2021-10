Incidente via Appia Nuova: scontro fra scooter, due feriti gravi

Incidente stradale sulla via Appia Nuova dove si sono scontrati due scooter. Entrambi feriti i conducenti dei mezzi a due ruote sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il sinistro poco dopo le 9:00 di mercoledì mattina, all'altezza dell'innesto delle rampe del Grande Raccordo Anulare

L'intervento degli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale all'altezza del chilometro 14 dell'Appia Nuova, a ridosso del Comune di Ciampino. Venuti a contatto per cause in via di accertamento i due scooteristi, entrambi romani di 48 e 30 anni, sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati dalle ambulanze rispettivamente all'ospedale San Giovanni Addolorata ed al Policlinico Tor Vergata, entrambi in codice rosso.

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione stradale con ripercussioni anche per i veicoli in ingresso al Raccordo Anulare. Rallentamenti e code tra via dei Laghi, la circonvallazione Orientale e l'A90.