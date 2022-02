Incidente ad Osteria Nuova: frontale fra auto e furgone, tre feriti. Uno è grave

Incidente frontale ad Osteria Nuova dove si si sono scontrati un'auto ed un furgone. Tre i feriti, di cui uno in condizioni gravi per i quali è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'intervento dei soccorritori poco dopo le 12:00 di lunedì 7 febbraio sulla via Anguillarese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bracciano e Campagnano che hanno prestato soccorso alle tre persone che viaggiavano sui due veicoli coinvolti nel sinistro, con il furgone che ha terminato la propria corsa ribaltato su una fiancata.

Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Mercedes ed un furgone che trasportava potature ed attrezzature da giardinaggio. I pompieri intervenuti sul posto hanno liberato dalla lamiere tre persone poi trasportate in ospedale. Per uno dei tre feriti è stato attivato l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma.

Messi in sicurezza i due veicoli coinvolti nel sinistro, sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e la polizia locale per la gestione della viabilità e per svolgere i rilievi scientifici al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente.