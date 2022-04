Si scontrano bus e scooter, due feriti

Incidente stradale al Trionfale lunedì mattina dove si sono scontrati uno scooter ed un autobus di linea in servizio. Il sinistro su via Andrea Doria, ad avere la peggio conducente e passeggero del mezzo a due ruote, trasportati poi in ospedale.

Lo scontro intorno alle 8:30 dell'11 aprile, in prossimità del mercato rionale. Qui - per cause in via di accertamento - sono rimasti coinvolti in un incidente stradale uno scooter Piaggio Beverly ed un bus Atac della linea 913. Sia il conducente dello scooter che la passeggera sono quindi stati trasportati dalle ambulanze del 118 al vicino ospedale Santo Spirito.

Sul posto la polizia locale per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro.