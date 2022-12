Auto ribaltata dopo scontro con altra vettura: chiusa la strada

Un'auto ribaltata dopo uno scontro con un'altra vettura. Questo quanto ha comportato la chiusura temporanea di via Bernardino Alimena, in zona Romanina. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11:30 di martedì 20 dicembre all'altezza dell'incrocio con via Orazio Raimondo. Due i veicoli coinvolti: una Terios ed una Lancia Ypsilon, con quest'ultima che ha terminato la propria corsa cappottandosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Al fine di consentire la rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro a la pulizia dai detriti del manto stradale via Alimena è stata chiusa per circa un'ora in direzione di viale Luigi Schiavonetti.

Ferita la 48enne alla guida della Ypsilon, medicata sul posto dal personale del 118.