Agente soccorre motociclista in gravi condizioni dopo un incidente e viene investito da un'auto

Un motociclista in gravi condizioni e un agente della polizia locale, accorso per soccorrerlo, ferito anche lui perché investito. È quanto successo nella serata di domenica 30 ottobre in via Alessandro Fleming, a Roma. A ricostruire quanto avvenuto sono stati i vigili di Roma Capitale. Gli agenti avevano raggiunto il luogo di un incidente stradale. Uno scooter, con a bordo un 59enne, si era scontrato con una Toyota Yaris.

Ad avere la peggio lo scooterista, a terra con una commozione celebrale, successivamente diagnosticata dai medici. Proprio nel momenti dei soccorsi e dei rilievi dell'incidente, una seconda auto, una Mini Countryman, si stava dirigendo - fortunatamente a bassa velocità - verso il cinquantanovenne a terra. Senza pensarci troppo un agente del gruppo pronto intervento traffico della polizia locale ha protetto l'uomo facendogli da scudo. Investito dall'auto, ha riportato alcune ferite ad un braccio e ad una gamba mentre un suo collega è riuscito a bloccare l'auto, evitando il peggio.

Il vigile è stato trasportato per accertamenti presso l'ospedale Fatebenefratelli, medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. Il motociclista, invece, in codice rosso al policlinico Umberto I.