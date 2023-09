Incidente in via Alessandria: scontro auto-scooter, 52enne in pericolo di vita

Lotta fra la vita e la morte un uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale in zona Salario-Nomentano. Cinquantadue anni, alla guida di uno scooter, si è scontrato con un'auto in via Alessandria, poco distante dall'omonimo mercato coperto del II municipio.

L'incidente stradale è avvenuto poco dopo l'1:00 della notte fra il 10 e l'11 settembre all'altezza del civico 85 di via Alessandria. Sul posto gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale hanno accertato uno scontro che ha coinvolto un'auto - una Volkswagen Polo - e uno scooter Yamaha Xenter. Fermatosi a chiamare i soccorsi l'automobilista le condizioni del 52enne alla guida del motorino sono apparse da subito critiche.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in condizioni gravissime al policlinico Umberto I. L'uomo è in pericolo di vita in prognosi riservata. Chiusa la strada da via Alessandria sino a via Reggio Emilia, i caschi bianchi hanno svolto i rilievi scientifici con la dinamica del sinistro ancora in corso di accertamento.