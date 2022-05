Incidente al Pigneto: Smart ribaltata, ferita una ragazza

Incidente al Pigneto dove un'auto si è ribaltata. Il sinistro sabato mattina in via Alberto da Giussano. Ferita la ragazza alla guida della Smart, trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118.

L'intervento degli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 10:00 all'altezza del civico 40 della strada del V municipio dove la conducente della citycar, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto per poi ribaltarsi. Nel corso del sinistro la vettura ha danneggiato due auto in sosta.



A bordo una ragazza di 29 anni, affidata alle cure del personale medico e trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ai test di rito.