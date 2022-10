Incidente ad Ostia: frontale tra auto, due feriti gravi

Incidente frontale ad Ostia Antica dove due automobilisti sono rimasti gravemente feriti. A causare il sinistro l'alta velocità di una delle due vetture coinvolte nello scontro. La collisione poco dopo le 5:30 di venerdì mattina su via Agostino Chigi, all'altezza del cosiddetto "ponticello".

Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire all'altezza del civico 128 della strada per uno scontro frontale fra una Volkswagen Polo ed una Audi A3. Eseguiti i primi rilievi gli agenti hanno accertato come una delle due vetture - causa l'alta velocità - abbia invaso la carreggiata opposta scontrandosi con la vettura che procedeva nel giusto senso di marcia.

Entrambi feriti i conducenti, il 31enne è stato portato all'ospedale Grassi in codice rosso. Stesso triage per il 53enne che si trovava alla guida dell'A3, trasportato dall'ambulanza all'ospedale San Camillo. Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori via Agostino Chigi è stata chiusa temporaneamente al traffico da via Bazzini a via Viola.