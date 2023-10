Incidente a Tor Bella Monaca: investita da un'auto davanti ad un supermercato

Investita da un'auto mentre attraversava la strada davanti a un supermercato. L'incidente stradale martedì a Tor Bella Monaca. La donna, scaraventata in terra, è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via Acquaroni. Sul posto hanno trovato un'auto, una Dacia Duster, alla cui guida c'era un uomo di 60 anni fermatosi a chiamare i soccorsi. Ferita la donna - una 70enne - è stata trasportata dall'ambulanza del 118 al policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Resta da accertare se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali. Eseguiti i rilievi scientifici gli agenti del comando di viale Cambellotti stanno terminando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.