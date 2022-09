Incidente tra furgone e auto, nella carambola centrato un tandem: due feriti gravi

Due ciclisti feriti in modo grave e un altro automobilista finito in ospedale. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri, in via Achille Grandi a Genzano di Roma, tra un Iveco daily, una Hyundai e un tandem con a bordo un uomo di 59 anni e una donna di 57.

Questi ultimi sono rimasti feriti in modo più grave, ma non in pericolo di vita. La donna è stata portata all'ospedale di Ariccia, l'uomo al Gemelli. Illeso il conducente della Hyundai mentre quello dell'Iveco è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.