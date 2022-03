Si ribalta con l'auto: ferito il vescovo di Civita Castellana

Una clavicola fratturata e 25 giorni di prognosi. Se l'è cavata così Romano Rossi, 75enne vescovo di Civita Castellana, che ieri pomeriggio, poco prima delle 17, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Filacciano a Ponzano romano, zona in cui si trovava per la celebrazione di alcune comunioni. Secondo quanto si apprende l'alto prelato era alla guida della propria Ford Kuga quando, su via contrada Sant'Angelo, all'altezza del civico 23, ha perso il controllo del mezzo, finendo ribaltato.

Il monsignore, in autonomia, è riuscito a chiamare i soccorsi, nel frattempo allertati anche da altri automobilisti in transito nella zona. Sul posto è giunta una squadra del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Civita Castellana: qui gli è stata riscontrata la frattura della clavicola. Medicato, è stato dimesso con 25 giorni di prognosi.

Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della compagnia di Monterotondo. Al momento non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell'incidente.