Investita da un'auto: grave una 17enne

Incidente stradale a Velletri. Una ragazzina di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 maggio.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri a intervenire assieme al personale del 118 in via San Biagio. Sulla strada dei Castelli Romani hanno trovato l'adolescente, di origini colombiane, e il conducente della vettura che l'aveva appena investita, un 50enne italiano fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Richiesto l'intervento dell'eliambulanza la giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù di Roma, grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sottoposto ai test di rito su alcol e droga l'automobilista, i carabinieri hanno eseguito i rilievi scientifici al fine di ricostruire la dinamica dell'investimento.