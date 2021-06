Incidente a Velletri, scontro tra uno scooter e un'auto: muore un 14enne

L'impatto fatale in via Colle Caldara. Il giovane è morto a seguito delle gravi lesioni riportate nella caduta

Velletri sotto choc per l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Colle Caldara e che ha visto perdere la vita ad un giovane di 14 anni. La tragedia poco prima di mezzanotte. L'adolescente viaggiava a bordo del suo scooter quando, percorrendo un tratto in discesa di via Colle Caldara, ha impattato con una Volkswagen Golf, condotta da un 38enne che procedeva in direzione opposta.

L'impatto ha causato la rovinosa caduta dell'adolescente, finito sull'asfalto. Gravissime le lesioni riportate, tanto da rendere vani i soccorsi giunti sul posto: il 14enne è stato dichiarato morto sul luogo dell'incidente. Lievi contusioni per il 38enne, medicato senza gravi conseguenze.

La notizia dell'incidente si è immediatamente diffusa a Velletri, con decine di persone accorse nel punto dell'impatto. Prima di loro i carabinieri di Velletri ai quali è affidato ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le responsabilità. I rilievi sono durati sino a notte inoltrata.

La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.