Parcheggia l'auto vicino casa e un'altra vettura la travolge

È stata elitrasportata in ospedale in codice rosso una donna di 55 anni, travolta mentre era in sosta nella sua Fiat Panda da un'altra Fiat Panda, questa guidata da un uomo di 37 anni. È quanto successo nel comune di Valmontone e ora la signora è ricoverata al policlinico di Tor Vergata in gravi condizioni, fortunatamente non in pericolo di vita.

A ricostruire quanto avvenuto i carabinieri di Valmontone. L'incidente è avvenuto in via Genazzano, intorno alle 21.30. La donna di 55 anni aveva parcheggiato vicino casa. Mentre era ancora all'interno dell'abitacolo una Fiat Panda l'ha presa, tamponandola. Il conducente della seconda vettura è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Le auto sono state sequestrate.