Incidente frontale: si scontrano auto e moto, grave un 25enne

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica a Valmontone proprio di fronte all’Outlet ed al parco giochi MagicLand. Per cause ancora da chiarire un ragazzo di 25 anni che procedeva in sella ad una moto su via della Pace in direzione Valmontone si è scontrato frontalmente con una macchina che usciva da un parcheggio.

Secondo quanto riporta FrosinoneToday, lo scontro è stato veramente violento ed il giovane motociclista è stato sbalzato a terra dopo un volo di diversi metri. Sul posto gli operatori del 118 che vista la gravità delle ferite riportate hanno allertato i colleghi dell’elisoccorso.

Dopo qualche minuto da Roma è giunta sul posto l’eliambulanza ed il ragazzo è stato trasferito in ospedale a policlinico Umberto I. Ora, lo sfortunato motociclista è ricoverato in gravi condizioni ed avrebbe riportato fratture agli arti ed al torace. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ad effettuare i soccorsi.