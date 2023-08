Si scontrano auto e moto: due feriti, grave un 19enne

Incidente stradale lunedì pomeriggio su via della Pace, a Valmontone, la strada che porta all'Outlet e al parco divertimenti Magicland. Per causa ancora in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto.

Ferito un ragazzo di Labico di appena 19 anni che viaggiava a bordo di una moto Yamaha e che si è scontrata con un'automobile che stava uscendo dal parcheggio del centro commerciale. La dinamica ancora non si conosce.

Il ragazzo è stato prima portato in ospedale a Colleferro e poi, viste le ferite riportate, è stato trasferito in ambulanza al policlinico Tor Vergata. In ospedale a Palestrina è stato portato anche il conducente della macchina, un 26enne di Castel Madama.

A bordo con lui c'erano altri tre giovani, uno dei quali sarebbe stato portato anche lui in pronto soccorso dal personale del 118 intervenuto. I carabinieri di Colleferro hanno proceduto ai rilievi del caso ed a regolamentare il traffico.