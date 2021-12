In gravi condizioni dopo un incidente stradale, l'appello della famiglia: "Cerchiamo testimoni"

È in gravi condizioni un ragazzo di 35 anni, vittima di un incidente stradale a Valle Muricana. La famiglia da giorni sta sperando in un miglioramento delle condizioni di salute del proprio caro. Fabrizio, il fratello, a RomaToday ha voluto lanciare un appello: "Chiunque abbia visto qualcosa, che ci aiuti a saperne di più sulla dinamica, ci contatti. Sappiamo che ci sono diversi testimoni".

Il 35enne, già operato e rimasto vittima dell'incidente dello scorso 19 dicembre, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea in prognosi riservata. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del gruppo XV Cassia, il sinistro è avvenuto alle 15:30 circa, in via di Valle Muricana 523. L'impatto ha visto una Mini Countryman condotta da un uomo di 31 anni, scontrarsi con la Fiat Punto guidata appunto dall'uomo di 35 anni rimasto ferito.

"La Mini correva, ci hanno raccontato. Ha perso anche una ruota per quanto andava forte", spiega Fabrizio che ha autorizzato RomaToday a mettere a disposizione il nostro indirizzo mail ( romatoday@citynews.it ) per fare da contenitore, nella speranza di ricevere segnalazioni sul sinistro che ha visto coinvolto il fratello.

I residenti della zona, da tempo denunciano la pericolosità della strada. Il Cives Valle Muricana, uno dei comitati del quartiere, ha scritto all'amministrazione del XV Municipio per "sollecitare un intervento immediato" dopo la serie di incidenti in zona: "Chiediamo una discussione seria e proficua" sulla messa in sicurezza della strada, dicono i cittadini che si dicono pronti a sedersi ad un tavolo con le istituzioni per stilare un "protocollo di intervento con deviazione della viabilità e utilizzo delle strade interne come via di fuga".