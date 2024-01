Valerio Lauroni, l'artista tappezziere morto in moto per evitare un rider

Valerio Lauroni è morto in sella alla sua moto Yamaha. Ha tentato una manovra per evitare un rider in bicicletta e ci è anche riuscito, salvando di fatto il fattorino ma perdendo la vita. È stata l'ottava vittima sulle strade di Roma in questo inizio 2024.

Lauroni è morto ieri sera sulla via Prenestina, poco prima delle nove di sera. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Nel frattempo, diffusa la notizia, in molti hanno espresso il loro cordoglio. Titolare della VL Design, una tappezzeria artistica in via dei Marsi a San Lorenzo, Lauroni, artigiano alla vecchia maniera, era molto conosciuto nella zona, ma non solo.

Quarantatré anni ancora da compiere, lascia una fidanzata e tanti amici che la hanno ricordato sui social. "Valerio era un giovane serio e sempre disponibile aveva aperto il suo laboratorio a San Lorenzo prima del Covid e metteva tutta la sua passione in questo lavoro. È una tragedia", uno dei messaggi. Sulla pagina Instagram della sua VL Design si vedono le sue creazioni: !Le cose non vanno cambiate, si possono sempre recuperare", scriveva.

Le indagini

Sulla dinamica dell'incidente mortale indagano gli agenti del gruppo Prenestino. Valerio Lauroni viaggiava a bordo di uno scooter Yamaha verso il grande raccordo anulare quando, all'altezza dell'attraversamento pedonale, si è trovato di fronte un rider, un 41enne del Bangladesh.

Secondo quando appreso, il corriere era impegnato ad attraversare la strada. Lauroni, forse per evitarlo, avrebbe effettuato una manovra che gli ha fatto il controllo del mezzo per poi finire contro un'auto in sosta. Il ciclista ha riportato alcune ferite, ma non è grave. Valerio Lauroni è morto poco dopo l'impatto.