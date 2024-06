Incidente a Labico, un uomo di 33 anni è in pericolo di vita dopo essere stato investito da un'auto

Un uomo di 33 anni è in pericolo di vita dopo essere stato investito da un'auto tra via Guglielmo Fioramonti e la via Casilina, all'altezza del comune di Labico. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri dell'aliquota di Labico. Secondo quanto appreso il conducente dell'auto, un uomo di 38 anni, ha centrato il pedone per cause ancora da accertare. Dopo l'impatto si è fermato a prestare i primi soccorsi, chiamando il numero unico per le emergenze. Sul posto i carabinieri e il 118 che hanno portato il 33enne all'ospedale di Palestrina.

Dopo le prime cure e considerata la gravità dello scontro, il pedone è stato poi trasferito all'Umberto I, in codice rosso, dove resta ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni.