Incidente in galleria: ubriaco cade dalla moto e viene denunciato dai carabinieri

Hanno notato un ragazzo in terra sull'asfalto, avanti a lui la moto dalla quale era da poco caduto. Questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri in transito questa notte all'interno della Galleria Giovanni XXIII. In terra, lievemente ferito e particolarmente alticcio, un ragazzo romano di 22 anni, medicato sul posto dal personale del 118 e poi denunciato dai militari dell'Arma.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 3:30. A rilevarlo i carabinieri della stazione Roma Trionfale in servizio di controllo del territorio. Fermatisi per accertare l'accaduto i militari, dopo aver richiesto l'intervento dell'ambulanza con il personale sanitario che ha medicato il 22enne per le escoriazioni riportate durante la caduta, lo hanno quindi sottopost all'etilometro. Alcol test che ha dato poi per due volte esito "fortemente positivo".

Sequestrata la moto il 22enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.