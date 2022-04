Ubriaco al volante finisce contro le auto parcheggiate: alcol oltre 4 volte il limite

Si è giustificato dicendo che era al cellulare e che non aveva bevuto. I fatti, però, lo hanno smentito. Lui, un 50enne di Ciampino, infatti si era messo al volante il giorno di pasquetta con tasso alcolemico ben 4 volte al di sopra del limite consentito, causando anche un incidente.

È accaduto alle undici e trenta del mattino, in via Palmiro Togliatti, nel comune alle porte di Roma. Il 50enne era al volante di una Wolkswagen Golf quando ha sbandato contro due auto in sosta causando importanti danni. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno riscontrato il tasso di alcolemia oltre quattro volte superiore rispetto a quello consentito.

A nulla sono valse le scuse del conducente che riferiva la causa dell'incidente all'uso del cellulare e non alla grappa bevuta poco prima di mettersi alla guida. Oltre alla sospensione della patente, la decurtazione dei punti ed il sequestro del veicolo, il guidatore della Golf è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto dell’alcol con l’aggravante di avere causato un incidente.