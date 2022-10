Incidente via Tuscolana: pullman travolge auto e scooter, 11 mezzi coinvolti

Una maxi carambola che ha coinvolto 11 veicoli. Ad innescarla un pullman turistico che ha travolto auto e scooter che si trovavano in prossimità di un semaforo della via Tuscolana. Impressionati le immagini, ma per una fortunata casualità non si sono registrati feriti gravi, ma solo quattro persone rimaste contuse e medicate dal personale sanitario.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11:30 di venerdì 7 ottobre in piazza di Cinecittà, dove si incrociano la via Tuscolana, la circonvallazione Tuscolana e viale Palmiro Togliatti, nel VII municipio. Qui, secondo i primi accertamenti, l'autista di un pullman turistico diretto verso il grande raccordo anulare, per cause in fase di approfondimento, ha colpito i veicoli fermi in prossimità del semaforo 3 moto e 7 auto, più il pullman.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia Locale del VII gruppo Tuscolano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e avviare tutti gli accertamenti del caso, allertando il 118.

Al momento 4 le persone ferite, non gravemente, che hanno avuto necessità del trasporto in ospedale per le cure mediche. Non è invece rimasto ferito il conducente del pullman, cittadino italiano di 68 anni, così come i passeggeri del torpedone, tutti illesi. Il conducente del bus, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti tossicoligi ed alcolemici di rito.

Le pattuglie sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e nella gestione della viabilità della zona, per agevolare il transito veicolare.