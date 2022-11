Maxi tamponamento fra 11 veicoli sulla Tuscolana: carreggiata ridotta e auto ferme nel traffico

Maxi tamponamento sulla via Tuscolana. Undici i veicoli coinvolti, venuti a contatto all'altezza del cavalcavia del Terminal Anagnina. L'incidente intorno alle 8:30 di stamattina, orario di punta di ingresso in città. Inevitabili i disagi per gli automobilisti in transito, fermi nel traffico sia in direzione del raccordo anulare che di Roma Centro. A parte i danni alle vetture, nessuno è rimasto ferito.

Carreggiata ridotta

Al fine di consentire l'intervento degli agenti della polizia locale, i vigili del VII gruppo Tuscolano hanno attuato una riduzione di carreggiata con delle chiusure temporanee. Pesanti le ripercussioni al traffico con code e rallentamenti tra via delle Capannelle e via del Casale Ferranti sia verso il Raccordo anulare che nella corsia di marcia opposta. Chiusa la carreggiata dal cavalcavia direzione fuori Roma i mezzi sono stati deviati sotto del ponte.