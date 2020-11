Incidente sulla Tuscolana: perde controllo dell'auto e innesca carambola

Tragedia sfiorata sulla Tuscolana dove martedì sera un'automobilista ha perso il controllo della vettura innescando un incidente stradale che ha portato all'investimento di un pedone ed al danneggiamento di tre auto ed uno scooter in sosta. Una carambola che ha determinato anche il danneggiamento di alcuni cassonetti dei rifiuti e di una panchina. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20:00 all'altezza del civico 855 della strada consolare, zona Don Bosco.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento il conducente della Fiesta, che procedeva in direzione Roma Centro, ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un'auto in sosta, da qui la carambola che ha coinvolto un pedone portando al danneggiamento di due macchine ed uno scooter.

Ad avere la peggio un cittadino pakistano di 40 anni, rimasto schiacciato fra lo scooter ed i cassonetti dei rifiuti colpiti nel corso della carambola. Affidato alle cure dell'ambulanza l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Fra la paura dei tanti passanti che si trovavano a quell'ora sulla Tuscolana sul posto per ricostruire l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del VII Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno accertato il danneggiamento di tre vetture, una Smart, una Dacia Duster ed una Fiat Punto, di uno scooter Kymco People con i mezzi coinvolti nella carambola che hanno danneggiato anche i cassonetti dei rifiuti ed una panchina, divelta dal marciapiede e finita sulla pista ciclabile.

Per consentire i rilievi scientifici il tratto di via Tuscolana dove è avvenuto il sinstro è stato temporaneamente chiuso all'altezza di via Statilio Tauro. Ferito anche il conducente della Ford Fiesta, refertato con un codice azzurro al Policlinico Casilino.