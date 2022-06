Turisti travolti da un bus a Santa Maria Maggiore: indagato l'autista

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sul gravissimo incidente avvenuto sabato notte in piazza di Santa Maria Maggiore, dove due turisti originari di Praga sono stati investiti da un autobus Atac. L’ipotesi di reato è lesioni gravissime, e nel registro degli indagati è stato iscritto l’autista del mezzo, adesso sotto indagine.

L’obiettivo del pm Corrado Fasanelli, che coordina le indagini condotte dal I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale, è accertare la dinamica dell’investimento, che ha ridotto in fin di vita un uomo di 41 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Giovanni, e ferito gravemente l’amico, anche lui 41 anni, monitorato dall’equipe dell’Umberto I e con un quadro clinico leggermente meno preoccupante.

I testimoni: "La frenata solo dopo l'impatto"

Dai primi accertamenti sembra che i due turisti stessero attraversando sulle strisce quando il bus della linea 75 è arrivato, a velocità piuttosto sostenuta, da via Merulana, procedendo in direzione Termini. L'incidente è stato infatti immortalato dalle telecamere di un supermercato che affaccia proprio sull'attraversamento pedonale, e altre immagini utili potrebbero arrivare da quelle della vicina Upim. L’impatto è stato fortissimo: il parabrezza si è completamente crepato, e uno dei due uomini è finito sotto il mezzo, tanto da costringere i vigili del fuoco a usare un cuscino ad alta pressione per sollevare la parte anteriore ed estrarre il ferito.

Le testimonianze di alcuni passanti (compresi due turisti che hanno parlato anche ai microfoni di RomaToday) sembrano inoltre indicare che l’autista del bus non avrebbe frenato. La frenata sarebbe arrivata soltanto dopo l’impatto, tanto che uno dei due uomini è stato trascinato per qualche metro, il che potrebbe significare che l’uomo non avrebbe proprio visto i due uomini attraversare. Anche su questo aspetto saranno i rilievi degli agenti di Roma Capitale e le perizie a dare conferma.

Piazza di Santa Maria Maggiore sabato era affollata di turisti e avventori di bar e ristoranti, e sono state molte le persone che hanno udito distintamente lo schianto e si sono precipitate a vedere cosa fosse accaduto, trovandosi davanti una scena scioccante. Molti di loro sono stati ascoltati a caldo dagli investigatori, ma verranno nuovamente ascoltati per capire se qualcuno ha effettivamente assistito all'incidente. I due turisti stavano attraversando dal lato della stazione Termini, dirigendosi verso la basilica, e sono stati travoli appena scesi dal marciapiede.

Sequestrato il cellulare dell'autista

Immediatamente sottoposto, come da prassi, ai test per il consumo di alcol e droga, è risultato negativo, e una delle ipotesi è che possa essersi distratto. Anche per questo è stato sequestrato il suo cellulare, in modo da capire se sia stato utilizzato negli istanti precedenti all'investimento. Gli accertamenti stabiliranno anche la velocità cui procedeva il bus, che al momento dell’impatto - intorno a mezzanotte e un quarto - era vuoto e non trasportava alcun passeggero.

L’ambasciata ceca in italia, intanto, sta cercando di rintracciare i parenti dei due turisti a Praga per informarli dell’accaduto. Non è ancora stato accertato quando siano arrivati effettivamente a Roma e dove alloggiassero, ma sembra confermato che fossero da soli.