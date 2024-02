Incidente al Tufello: investito da una minicar, grave un 38enne. Alla guida un minorenne

Investito da una minicar è rimasto gravemente ferito. Vittima di un incidente stradale un 38enne, travolto dalla microcar elettrica alla cui guida c'era un minorenne. L'incidente stradale venerdì mattina al Tufello, dove è stato necessario chiudere un tratto di strada.

L'intervento dei soccorsi intorno alle 8:00 del 2 febbraio in via delle Isole Curzolane. All'altezza di via delle Vigne Nuove - in prossimità delle strisce pedonali - l'incidente. La Citroen Ami condotta da un 17enne investe un uomo che sta attraversando la strada.

Violento l'impatto, con il pedone sbalzato in aria per diversi metri. Da subito in condizioni gravi è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale hanno poi chiuso il tratto finale di via delle Isole Curzolane per eseguire i rilievi scientifici, con inevitabili conseguenze alla normale viabilità.

Riaperta la strada il 17enne è stato accompagnato in ospedale per gli essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga. Eseguiti i primi rilievi, starà ora ai caschi bianchi del comando di via Andò ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento stradale.