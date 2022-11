Incidente al Tufello: auto contro scooter, un ferito grave

E' stato sbalzato in terra dalla sella del suo scooter dopo essersi scontrato con un'auto. Rimasto immobile in attesa dell'arrivo dell'ambulanza è stato poi trasportato in condizioni gravi in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì al Tufello, nel III municipio Montesacro.

La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 20:50 quando un uomo alla guida di uno scooter Honda Sh 150 si è scontrato con una Fiat Panda. Un impatto violento, avvenuto all'altezza dell'incrocio semaforico fra via Monte Massico e via Capraia.

Ferito, ma cosciente, lo scooterista è rimasto in terra degli interminabili minuti con i passanti che - in attesa dell'arrivo dell'ambulanza arrivata dopo circa mezz'ora - hanno prestato i primi soccorsi all'uomo dopo che l’automobilista si era già fermato. Affidato alle cure del 118 il conducente dell'Honda Sh è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici ed accertare l'accaduto gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. Fra le ipotesi quella che uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro possa non aver rispettato il segnale di stop semaforico.