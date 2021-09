Incidente su via Trionfale: scontro auto moto, morto un 43enne

L'impatto fatale in zona Ottavia, all'altezza dell'incrocio con via Audifreddi

Via Giovan Battista Audiffredi

Ancora un incidente mortale a Roma e ancora un motociclista rimasto vittima dell'impatto. Dopo lo schianto avvenuto domenica 12 settembre sulla Litoranea nel quale è rimasto ucciso Ugo Faina, nella mattinata di lunedì è stata via Trionfale a trasformarsi nel teatro dell'ennesima tragedia stradale.

L'incidente poco dopo le 8.00 in zona Ottavia. Un 43enne, a bordo di una moto modello Bmw, si è scontrato con una Citroen C3 guidata un 34enne di nazionalità moldava. L'impatto all'altezza dell'incrocio con via Giovanni Battista Audifreddi. Nell'impatto il motociclista è morto praticamente sul colpo.

Il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea per gli esami di rito. Da prassi sarà sottoposto ai test di alcol e droga. Le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale hanno lavorato fin dai primi momenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Da questa mattina per consentire i rilievi è stato istituito un senso unico alternato.

articolo in aggiornamento