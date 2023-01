Scontro tra tram e bus a due passi da Termini

Paura ma per fortuna nessun ferito. E' la conseguenza di un incidente stradale avvenuto ieri sera vicino alla stazione Termini. A scontrarsi per cause in via di accertamento un tram ed un bus, entrambi in quel momento in servizio e con conducenti e passeggeri a bordo.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 22:30 di martedì 24 gennaio su via Farini, a due passi dal mercato coperto di piazza Vittorio, all'Esquilino. A scontrarsi un tram della linea 14 ed un bus della linea notturna NMA. Lo scontro ha causato la rottura dello specchietto retrovisore ed il danneggiamento dei vetri della porta anteriore dell'autobus.

A raccontare l'accaduto a RomaToday un ragazzo romano di 21 anni, che si trovava a bordo del tram con il quale stava rientrando in casa dopo il turno di lavoro: "Ho avuto molta paura - racconta -. Quando ho sentito la botta mi sono accovacciato e mi sono riparato il volto con le braccia sopra la testa". Un incidente senza feriti, con il giovane che ha riportato una botta al ginocchio che non ha richiesto nemmeno le cure del personale del 118.