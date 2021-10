Incidente a Monteverde: si scontrano tram ed auto della polizia, feriti due agenti

Incidente stradale a Monteverde dove si sono scontrati un tram della linea 8 ed un'auto della polizia. Ad avere la peggio i due agenti a bordo della Volante, trasportati in ospedale in codice rosso. Impauriti ma illesi i 90 passeggeri che si trovavano sul mezzo pubblico, sotto choc la dipendente Atac che conduceva il convoglio, trasportata dall'ambulanza del 118 in un nosocomio romano.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 8:30 di sabato 9 ottobre all'altezza del civico 101 di circonvallazione Gianicolense con l'intervento sul posto degli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

I due poliziotti a bordo del veicolo di servizio, che stavano intervenendo per una richiesta al 112 in via dell'Affogalasino, sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale San Camillo. La conducente del tram, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all'ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici del caso.

Nessun passeggero del tram risulta ferito. Le pattuglie dei 'caschi bianchi' sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire esatta dinamica dell'incidente.

Al fine di effettuare i rilievi scientifici e soccorrere le persone coinvolte nell'incidente la linea 8 del tram è stata limitata in direzione Casaletto sino alla stazione di Trastevere. Rimossi i mezzi incidentati le corse sono state ripristinate sull'intera tratta con residui ritardi.