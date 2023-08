Bullone sui binari: svia il tram 19

Un corpo estraneo sui binari, un bullone da quanto si apprende. Questo quanto ha comportato lo svio di un tram della linea 19 in servizio in zona San Lorenzo. Paura per i passeggeri a bordo ma per fortuna nessuna conseguenza. Interrotta temporaneamente la tratta le corse sono riprese dopo circa 30 minuti.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10:00 di mercoledì 2 agosto in viale dello Scalo di San Lorenzo, altezza via dei Reti. Qui un elemento estraneo sul binario ha fatto uscire di pochi centimetri il carrello anteriore dalla sede binario.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza e la gestione della viabilità della zona. Nessuno dei passeggeri, né tanto meno il conducente del tram, è rimasto ferito.

Richiesto l'intervento ad Atac, al fine di rimuovere il tram sviato la linea dei tram 3 e 19 è stata temporaneamente interrotta per poi riprendere una volta messi in sicurezza il convoglio e i binari.