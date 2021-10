Due incidenti in ingresso nella Capitale: traffico da bollino rosso

Due incidenti senza feriti gravi. Questo quanto giovedì mattina ha congestionato parte del traffico in ingresso nella Capitale. I due sinistri sull'A91 Roma-Fiumicino, altezza viadotto della Magliana e sulla Diramazione Roma Sud come comunica Astral Infomobilità. Per consentire l'intervento degli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale e rimuovere i veicoli coinvolti nel primo dei due incidenti, avvenuto in orario di punta, si sono registrati forti rallentamenti con auto quasi ferme dall'innesto del Grande Raccordo Anulare a via del Cappellaccio verso Roma.

Incidente sulla Diramazione Roma Sud

Code e traffico anche per gli automobilisti in ingresso nella Capitale dalla Diramazione Roma Sud a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto ed un mezzo pesante con code in direzione del GRA tra Roma sud e Torrenova, dove gli agenti della polizia stradale hanno attivato un restringimento di carreggiata in attesa della rimozione dei mezzi incidentati con ripercussioni sino allo svincolo di Monteporzio Catone.

Incidente sull'A1

Traffico che non ha risparmiato i pendolari in uscita dalla Capitale, come sull'A1 Milano-Napoli. Anche qui code e rallentamenti a causa di un incidente (km 568+700) fra il nodo A1/A24 Roma-Teramo e il bivio per la Diramazione Roma sud in direzione di Napoli.