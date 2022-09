Incidente in Tangenziale est, scontro tra auto e camion blocca Roma: strada chiusa e traffico in tilt

Traffico in tilt a Roma, tra incidenti e code nell'ora di punta. La mappa di Luceverde, infatti, evidenzia come la Capitale, sia nell'area del grande raccordo anulare che del centro, viva una mattinata da pieno bollino rosso.

Il traffico più intenso si è registrato, dalle 6:30 del mattino di giovedì 15 settembre, in zona Tangenziale est per la chiusura temporanea tra via Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione San Giovanni a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion per le consegne e una Toyota Aygo.

Fortunatamente il sinistro non ha fatto registrare feriti gravi. Sul posto la polizia locale del gruppo Tiburtinno e i vigili del fuoco del gruppo di Tuscolano I. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico fino al termine delle operazioni e si segnalano lunghe code a partire da via della Farnesina verso la Tiburtina.

Il traffico intenso è stato causato sia perché i mezzi sono rimasti al centro della strada e sia perché uno di questi ha divelto una colonnina antincendio e la galleria si è allagata.

Rallentamenti e code che, come detto, si registrano anche in altre in zone di Roma. Code si registrano anche in via Appia Pignatelli e via Salaria, con traffico intenso tra Motorizzazione Civile e Aeroporto Urbe verso la Tangenziale Est.

Stessa situazione via Flaminia con traffico intenso tra Raccordo Anulare e Corso di Francia verso la Tangenziale Est, ma anche in zona Ponte Milvio e Anagnina, con possibili rallentamenti altezza Via Bellicia. Incolonnamenti pure sulla via del Mare, l'Ostiense, la Colombo, nel tratto urbano della A24 e all'altezza di via dei Due Ponti.