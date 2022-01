Torre Maura, anziana investita da un pirata della strada: è in condizioni gravissime

Sono disperate le condizioni di un'anziana di 89 anni travolta ieri su via Walter Tobagi a Torre Maura. L'incidente nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio quando poco dopo le 17.30 la donna, mentre stava attraversando la strada, è finita travolta da un pirata della strada.

Sbalzata diversi metri più avanti, l'anziana signora è stata ritrovato ad una decina di metri dalle strisce pedonali (fatto che fa pensare ad un attraversamento corretto) e soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al policlinico Casilino: secondo quanto apprende RomaToday dalla famiglia ha riportato fratture multiple ed attualmente si trova in prognosi riservata, in condizioni disperate.

L'investimento nel bel mezzo di un temporale, fatto questo che ha reso più complicati i rilievi. A dare notizia dell'accaduto è stata la nipote dell'anziana che sui social ha lanciato un appello per risalire all'investitore: "Durante l'accaduto era presente una testimone mora con i capelli ricci che ha visto la scena (non abbiamo altri dati per rintracciarla, se può mi contatti) e ha riferito di un furgone bianco che procedeva a velocità sostenuta. Dopo l'impatto ha rallentato e poi è ripartito in direzione Casilina".

L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 103, in un tratto di strada tra un benzinaio e un chiosco di frutta e verdura. L'anziana, autonoma, era in quel momento da sola e stava attraversando la strada.