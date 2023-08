Ambulanza ribaltata dopo scontro con auto, sette feriti. Fra loro un bimbo di 2 anni

Incidente stradale nella periferia est della Capitale dove si sono scontrate un'auto e una ambulanza, con quest'ultima che si è ribaltata a seguito dell'urto con la vettura. Il sinistro intorno alle 12:30 di martedì mattina a Torre Maura, nel VI municipio delle Torri.

L'intervento dei soccorsi in via Walter Tobagi, altezza via dei Ruderi di Casacalda. Qui, per cause ancora in via di accertamento, una Peugeot 2008 e l'ambulanza hanno impattato violentemente. Sul posto il soccorso stradale, il personale del 118 e gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Sono 7 in totale le persone trasportate in ospedale per accertamenti, tutte al momento codici verdi e gialli. Due uomini e una donna, tutti personale medico, si trovavano a bordo dell'ambulanza che non trasportava nessun ferito. Quattro persone a bordo dell'auto, tra cui una donna di 31 anni, il figlio di 2 e il padre del bimbo.

Eseguiti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di via Duilio Cambellotti ricostruire la dinamica del sinistro.