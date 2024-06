Incidente a Roma, scontro tra moto ed un mezzo Ama: muore motociclista di 56 anni

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di domenica 23 giugno in via di Casa Calda, all’altezza di via Pietro Belon, nella zona di Torre Maura.

L'incidente costato la vita al motociclista

L’impatto tra un’Honda Silver Wing ed un mezzo dell’Ama è risultato mortale per chi era a bordo del motoveicolo, un uomo di 56 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del VI gruppo Torri, intorno alle ore 8, per effettuare i primi rilievi. Tutti e due i mezzi sono stati posti sotto sequestro e sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Il secondo mortale in pochi giorni

È il secondo caso, nel giro di poche ore, che porta alla morte il conducente di un motoveicolo a Roma. Nella serata di venerdì 21 giugno ha infatti perso la vita Valerio Marziali, un 34enne che è risultato coinvolto in un incidente con due automobili, sulla via Casilina. In quel caso per ricostruire le dinamiche dell’impatto la famiglia, attraverso i canali social, ha lanciato un appello a possibili testimoni.

Le condoglianze di Ama

In merito all’incidente, Ama ha diramato una nota per esprimere "il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari della persona vittima del sinistro. Tecnici e funzionari stanno già fornendo la massima collaborazione alle Autorità competenti preposte all’accertamento della dinamica dei fatti - ha fatto sapere l'azienda municipalizzata ai rifiuti - L’operatore in servizio sul mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso ed il mezzo è stato posto sotto sequestro per le necessarie verifiche".