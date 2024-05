Incidente a Torre Maura, auto contro un semaforo: un morto e due feriti 

Un morto e due ragazze ferite. È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte su viale di Torre Maura. Lo schianto mortale alle 4.30 quando una Citroen C1, condotta da un 26enne, è uscita di strada, finendo la propria corsa contro un semaforo all'altezza del civico 82.

Terribile l'impatto nel quale il conducente è rimasto ucciso: inutili infatti i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane. A bordo dell'auto due ragazze, rimaste ferite e trasportate in codice rosso al Casilino e a Tor Vergata. Secondo quanto informa la polizia locale non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto per gli accertamenti di rito gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Da ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.