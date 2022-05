Incidente a Torpignattara: scontro tra auto, abbattuta palina del bus

Un violento impatto con una delle due vetture che ha abbattuto una palina del bus per poi terminare la propria corsa ribaltata al centro della carreggiata. L'incidente stradale è avvenuto nella notte a Torpignattara, ferito grave uno dei due automobilisti coinvolti, trasportato d'urgenza in ospedale.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 3:00 della notte fra il 16 ed il 17 maggio fra via degli Angeli e via di Torpignattara, in zona Vigne Alessandrine. Qui, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati una Citroen C3 ed una Peugeot 208 con una delle vettura ribaltata sul fianco lato guidatore.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata. Ferito lievemente anche l'altro automobilista, accompagnato all'ospedale Vannini. Entrambi sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale con i caschi bianchi che hanno chiuso via di Torpignattara da via dell'Acquedotto Alessandrino a via degli Angeli, in entrambi i sensi di marcia con i bus notturni in transito sulla strada del V municipio deviati temporaneamente. Resta da ricostruire con esattezza l'accaduto, svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del V gruppo Casilino accertare la dinamica.

Le richieste del comitato di quartiere

Un incrocio pericoloso, come ricordano dal comitato di quartiere Torpignattara che contattato da RomaToday spiega: "Sollecitiamo da tempo il municipio a trovare una soluzione per limitare la velocità in quel tratto di strada. Sarebbe opportuno un rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, che troppo spesso sbiadisce dopo poche settimane. Oltre a ciò chiediamo da tempo il posizionamento dei dissuadori di velocità".

Comitato di quartiere che conclude: "Aspettiamo da tempo il rifacimento dei sottoservizi della strada e le potature degli alberi. Interventi programmati da marzo che ancora non hanno preso il via".