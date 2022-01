Tori e mucche attraversano la strada e provocano incidente, paura per una ragazza

Paura nella zona dei Castelli Romani dove, in via del Laghi, una ragazza di 28 anni è rimasta vittima di un incidente stradale, dopo aver "tamponato" due tori bianchi in compagnia di tre mucche. L'incidente, non il primo di questo tipo, è avvenuto nel tratto tra Velletri, Nemi, Rocca di Papa, in via dei Laghi.

La ragazza ha postato le foto della sua macchina una Fiat 500 danneggiata nell'impatto, sul gruppo Facebook: "Due tori bianchi sono sbucati dal nulla all’improvviso dal bosco correndo su via dei Laghi, sono viva per miracolo, non si possono prendere provvedimenti? Un toro con il colpo è volato su tettino, io fortunatamente lo posso raccontare. quanti di noi passano su quella strada, cosa dobbiamo aspettare, qualcuno che non lo può più raccontare?. Andavo a a 40 km/h altrimenti i danni alla mia auto sarebbero stati molto peggiori, sono sbucati all'improvviso" ha scritto la giovane di Velletri.

Sul posto, intorno alle 19 di sabato sera, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri. Degli animali, però, nessuna traccia. Sui social, anche altri hanno testimoniato l'avvistamento. Un'altra ragazza ha postato una foto.

"Percorro via dei Laghi ogni mattina alle ore 5 e due volte ho incontrato questi tori lungo il percorso che porta alla rotatoria ho avvisato il 112. Sono davvero pericolosi", racconta Riccardo sul gruppo Miglioriamo Velletri. "Vanno individuati i proprietari degli animali. Denunciati per non averli tenuti al chiuso", il parere di Paolo. "Esperienza terrificante. E successo anche a noi sulla strada dei Pratoni in piena notte qualche anno fa. Fortunatamente senza conseguenze", aggiunge Linda.