Incidente a Tor Vergata: ciclista finisce con la bici sotto il bus

Per estrarlo da sotto l’autobus è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A rimanere ferito un ciclista, coinvolto in un incidente stradale con un bus. E’ accaduto martedì mattina a Tor Vergata.

La richiesta di soccorso alle 11:00 da viale della Sorbona, altezza incrocio via di Tor Vergata, per un sinistro nel corso del quale un ciclista è rimasto incastrato con la sua bicicletta sotto la parte anteriore del bus Roma Tpl della linea 059. Estratto da sotto il mezzo pubblico dal personale dei vigili del fuoco, il ciclista è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale, grave, ma da quanto si apprende non in pericolo di vita.

Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitaibli le ripercussioni alla viabilità della zona, con il traffico rallentato sino al termine dei rilievi scientifici.