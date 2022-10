Incidente a Tor Tre Teste: scontro tra due auto, un morto e tre feriti

Tragedia nella notte a Tor Tre Teste dove un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale su via Rodolfo Lanari. Qui, lungo la strada che collega via Walter Tobagi a via di Tor Tre Teste, poco dopo le 4 si sono scontrate due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic.

Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al conducente di una delle due vetture, il giovane di 21 anni appunto. Ferite altre tre persone, trasportate in vari ospedali della zona. Secondo quanto si apprende una delle due auto coinvolte sarebbe finita nell'adiacente parco, ribaltandosi più volte su se stessa.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.