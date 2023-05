In fuga su una Panda semina il panico, poi si schianta contro le volanti. Cinque feriti

Inseguimento da film di Hollywood a Roma sud. Un pomeriggio di panico e paura cominciato al Quarticciolo e terminato dopo un pericoloso inseguimento su via di Tor Tre Teste. A provare a seminare le volanti della polizia un giovane romano - non ancora maggiorenne - alla guida di una Fiat Panda, bloccato dopo una lunga fuga nel corso della quale sono rimaste coinvolte diverse vetture che il 17enne ha trovato sulla sua strada. A rimetterci cinque poliziotti, poi costretti alle cure dell'ospedale.

Il sorpasso alla volante

Il prologo del pomeriggio di follia ha preso corpo intorno alle 18:00 di mercoledì 10 maggio, quando una Fiat Panda ha sorpassato una volante della questura sulla via Prenestina, altezza rotatoria via Enzo Ferrari. Alla guida dell'utilitaria bianca un giovane, volto noto - nonostante la giovane età - agli agenti del commissariato di zona. Inevitabile per lui il controllo. Affiancato dall'auto della polizia, gli agenti lo hanno infatti invitato a fermarsi per un controllo nella piazzola di sosta di un distributore di carburante.

L'inseguimento al Quarticciolo

Uno stop che il 17enne ha inizialmente rispettato, poi, mentre gli agenti scendevano dalla volante, ci ha ripensato, ha ingranato la retromarcia e dopo aver colpito l'auto della ps si è dato alla fuga a tutta velocità in via Manduria, nel cuore del Quarticciolo. Da qui l'inseguimento con la Panda che per sfuggire alla polizia ha cominciato a impattare contro le vetture - sia in sosta che in marcia - che ha incontrato sulla propria strada.

Panico a Roma sud

Via Ugento, via Molfetta, via Candiani, via Prenestina e poi ancora via di Tor Tre Teste. La Panda oramai tallonata da diverse volanti percorre diversi chilometri. All'altezza di via Carlo Buttarelli - davanti al Penny Market - trova però altre volanti che gli bloccano la strada. Il 17enne non demorde, anzi, accelera e colpisce una delle auto della polizia cercando di trovare un'altra via di fuga.

Cinque agenti feriti

Oramai nella tenaglia degli agenti il minorenne tenta un ultimo tentativo di fuga, a piedi, claudicante. Riesce a percorrere pochi metri e poi viene bloccato, non senza difficoltà. Accompagnato in commissariato è stato poi identificato in un romano classe 2006 - non ancora maggiorenne, e denunciato. Ad avere la peggio cinque poliziotti, costretti alle cure dell'ospedale con prognosi dai 3 ai 15 giorni.

L'incidente a Tor Tre Teste

In via di Tor Tre Teste anche gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale, per svolgere i rilievi dell'incidente stradale dove sono rimaste coinvolte sei vetture: la Panda, due Alfa della polizia, una seconda Fiat Panda, una Ford Fiesta e una Toyota Yaris.