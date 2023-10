Incidente sulla Nettunense, scontro tra auto e moto: morto geometra comunale

Tommaso Cicoli, geometra del comune di Castel Gandolfo all'ufficio urbanistica, è morto a 41 anni in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre, sulla via Nettunense, all'altezza di Lanuvio. In tanti saputa la notizia hanno espresso il loro cordoglio sui social. Sul posto la polizia locale di Lanuvio che indaga e i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri.

L'incidente mortale sulla Nettunense

Tommaso Cicoli era in sella alla sua moto quando, per cause al vaglio di chi indaga, all'altezza di via Maiella si è scontrato con un'auto con a bordo una donna di 52 anni con suo figlio di 12. Le condizioni di Cicoli sono apparse subito gravi. Il geometra comunale è stato trasportato con l'elicottero del 118 al San Camillo. Nella notte però il suo cuore ha smesso di battere ed è morto. Troppo gravi le ferite riportare. La donna, invece, è stata portata al Nuovo Ospedale dei Castelli in codice giallo.

Tommaso Cicoli era residente ad Aprilia e alle ultime elezioni amministrative si era candidato con Fratelli d'Italia. Proprio nel comune apriliano, per 11 anni dal 2007 al 2018 aveva lavorato nell'ufficio tecnico. Poi il lavoro a Castel Gandolfo come geometra. È la vittima 138 sulle strade di Roma e provincia.