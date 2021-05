Incidente mortale a Centocelle: pedone investito e ucciso, caccia al pirata della strada

La tragedia all'incrocio con via delle Robinie. A perdere la vita un uomo privo di documenti

Tragedia nella notte a Centocelle dove un pedone è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto su viale Palmiro Togliatti, all'altezza dell'incrocio con via delle Robinie. L'incidente poco prima delle 4 quando l'uomo, privo di documenti e quindi non ancora identificato, è finito travolto da un'auto, poi datasi alla fuga, all'altezza del civico 801.

La vittima è morta durante il trasporto in ospedale. A sua protezione, prima dell'arrivo dei soccorsi, si è posizionato di traverso un autobus Atac. Inutile l'arrivo del 118, con la corsa presso il Casilino resa vana dalla gravi lesioni riportate dall'uomo, morto a bordo dell'ambulanza.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino della polizia Locale di Roma Capitale. E' caccia al pirata della strada: acquisite le telecamere presenti in zona e raccolti gli elementi utili ad individuare il responsabile dell'investimento